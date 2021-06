Euroopa Turismikomisjoni Turundusgrupi esimeheks valiti eestlane

Klandorf-Järvsoo ütles, et eelkõige peab ta seda suureks tunnustuseks EASi turismiarenduskeskuse (välisturgudel Visit Estonia) meeskonnale, kelle viimaste aastate tegemised on ilmselt hästi silma torganud.

Euroopa Turismikomisjoni (ETC) täidesaatva üksuse turundus- ja kommunikatsioonijuht Miguel Gallego sõnul on Klandorf-Järvsoo ja Visit Estonia turundusmeeskond olnud aastaid ühenduse aktiivne liige. «Heili nimetamine Turundusgrupi esimeheks on loomulik samm,» ütles ta.