Barbora loobub suurtest kilekottidest

Seni said kliendid ostu tehes valida, kas soovivad oma kaupade komplekteerimist kile- või paberkottidesse. «Pakume ostjatele paberkotte juba teist aastat ning ajapikku on selle tarneviisi eelistajate hulk üha kasvanud, moodustades tänaseks poole kõigist tellimustest,» lausus Barbora.ee tegevjuht Kirke Pentikäinen.

Pentikäineni sõnul on kõik Barbora paberkotid valmistatud kestliku metsakasutuse reegleid järgivast puidust; kotid on taaskasutuseks piisavalt tugevad ning jäätmetena on nad vanapaberina sajaprotsendiliselt taaskasutatavad.