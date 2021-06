Lennujaama külastatavus tõusis viimase 9 kuu rekordtasemele

Tallinna lennujaama kommertsvaldkonna juhi Eero Pärgmäe sõnul on näha, et puhkusereiside puhul on tekkinud n-ö kuhjunud nõudlus.

«Piltlikult öeldes on lendamine justkui paisu taga, mis piirangute leevendamisel kiirelt liikvele läheb,» selgitas ta. «Puhkuseliinide ettemüük läheb firmadel üldiselt hästi, sest inimestel on soov taas reisida. Seda näitavad ka viimase aja lennufirmade otsused, kus keskendutakse just puhkuseliinide avamisele ning seda tehakse tavapärasest oluliselt lühema etteteatamisega.»

Pärgmäe lisas, et paljud Euroopa riigid on piiranguid juba leevendanud või on seda lähiajal tegemas. «Väga suur roll reisimise taastumisel on muidugi vaktsineerimisel ning oluliseks kujunevad vaktsiinipassid ja muud võimalikud piiriülest liikumist lihtsustavad lahendused,» ütles Pärgmäe.

Maikuus lisandusid lennuplaani lennud Paphosele (Ryanair), Pariisi ja Münchenisse (airBaltic), Ateenasse (Aegean Airlines) ning Harkivisse (Wizzair). Üksikud lennud toimusid ka Brüsselisse ja Moskvasse. Uue vedajana alustas Helsingisse lendamist Nyxair (koostöös firmaga Diamond Sky) ning lennud toimuvad esialgu kolm korda nädalas 34-kohalise Saab340-tüüpi lennukiga.

Mais tehti regulaarlende 24 sihtkohta ja algasid ka tellimuslennud Antalyasse, Kreetale ja Rhodosele. Tellimuslende kasutas ligi veerand kõigist Tallinna lennujaama läbinud reisijatest.

Mais toimus 1881 lendu, mis teeb keskmiselt 60 maandumist ja õhkutõusu päevas.