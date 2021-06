Majanduse lühiuudised

Müller: riigi tulude-kulude lõhe jääb ka pärast kriisi

Eesti Panga president Madis Müller ütles neljapäeval riigikogu ees, et majanduskriisist väljudes ei tasu viivitada riigirahanduse tagasipööramisega jätkusuutlikule rajale, sest riigi tulud ja kulud on ka ettevaates paigast ära. «Kindlasti on kriisi ajal olnud väga vajalik riigi tugi ettevõtetele ja inimestele, kes oma sissetuleku muidu oleksid kaotanud. Sellises olukorras on põhjendatud, kui valitsus majanduse toetamiseks laenu võtab,» ütles Müller. «Küll aga on Eesti majandus juba sel aastal taastumas, mistõttu on õige aeg hakata mõtlema, kuidas riigi kulutusi taas tuludega rohkem kooskõlla viia,» lisas ta. Müller osutas, et suur vahe riigi tulude ja kulude vahel püsib veel ka pärast kriisi ning tasakaalu pole eesmärgiks seatud isegi veel 2025. aastaks, mis ei ole jätkusuutlik. PM