Meretakso alustab laupäeval reisidega

«Meretakso sõidugraafik on plaanitud nii, et alates 5. juunist teeb Gundel nii laupäeval kui ka pühapäeval ühe reisi Lennusadamast Aegnale ja tagasi ning üks sõit on liinil Lennusadam–Pirita–Lennusadam. Kui ilm soe ja sõitjaid jagub, oleme valmis reisigraafikuid tihendama,» ütles meretakso Gundel kipper Marko Amboja.