«Puhas hullus»: Taani testimisstrateegia maksab 270 miljonit eurot kuus

Alates aprilli keskpaigast on Taani on läbi koroonapasside süsteemi nõudnud, et vaktsineerimata isikud peavad näitama hiljutist negatiivset koroonaviiruse testitulemust, kui nad soovivad veeta aega baarides, kohvikutes, restoranides ja muuseumides, mille tulemusena tehakse Taanis päevas üle 750 000 testi, vahendab The Local Denmark.

«See on sama suur summa, kui me kulutame kogu Taani kaitsele ning seda on rohkem, kui me teenime kõrgeimalt maksumääralt maksudena kokku,» kurtis Twitteris opositsioonilise Konservatiivse Partei saadik Rasmus Jarlov kulude üle. «Selliste otsuste toetamist saab seletada ainult psühholoogiaga. Kogu ratsionaalsus on kadunud.»

Berlingske ajaleht avalikustas nädala alguses Taani testimisprogrammi kõrge maksumuse, mis oli lekkinud ning mida levitati Taani parlamendis käest kätte.

Riigi justiitsminister Nick Hækkerup ütles Berlingskele antud kirjalikus kommentaaris, et saadav kasu õigustab kõrged kulud, mis peaksid varsti kukkuma, kuna vaktsineeritakse rohkem inimesi ja vajadus testide järele langeb.

Kuid Roskilde ülikooli molekulaarbioloogia professor ja testimise ekspert Peter Kamp Busk seadis selle kahtluse alla, väites, et on vähe tõendeid selle kohta, et Taanis tehtud tohutu arv katseid aitaks epideemiat kontrolli all hoida.

«See on puhas hullus, mis meil Taanis toimub. See on täiesti hullumeelne ja põhimõtteliselt me viskame raha otse aknast välja,» ütles ta. «See süsteem ei ole töötanud ja pole tõendeid selle kohta, et see töötab.»