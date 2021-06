Venemaa sõnul algavad järgmisel nädalal Nord Stream 2 testimistööd

«Eile toimus Venemaa rajatiste kontroll, mis hakkavad järgmisest nädalast proovirežiimis tööle, et valmistuda gaasi saatmiseks Saksamaa poole,» ütles Alexander Drozdenko. Drozdenko on Leningradi oblasti kuberner, kus asub torujuhtme alguspunkt.

Drozdenko lisas, et ta oli kolmapäeval kohtunud projekti Saksamaa esindajatega. «Me just arutlesime selle üle, et projekt on jõudnud lõpusirgele,» sõnas ta.

Nord Stream 2 ütles Reutersile, et nad ei saa uut teavet anda, lisades, et 31. märtsi seisuga on ehitatud 95% torujuhtmest.

USA loobus eelmisel kuul sanktsioonidest Nord Stream 2 gaasijuhtme taga oleva ettevõtte ja selle tegevjuhi suhtes. Antud otsus teenis rohkelt kriitikanooli USA kongressilt, kuid mida tervitas sel nädalal Kreml.