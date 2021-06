Eesti võib õlitehasega jätkates jääda ilma 340 miljoni suurusest EL-i toetusest

Ta lisas, et sellise investeeringu plaan tekitaks küsimusi rohelise ülemineku osas, mis võib mõjutada õiglase ülemineku kava kinnitamist komisjoni poolt, mis on eelduseks fondist toetuste väljamaksmisele. Komisjon asub investeeringut nüüd Eestiga arutama.

«Lõpliku Ida-Virumaa TJTP heakskiitmine nõuab, et investeeringud piirkonda oleksid kooskõlas JTF-i eesmärkidega ja näitaks riiklikku pühendumust üleminekule kliimaneutraalsele majandusele,» rõhutas Loonela.

Euroopa Liidu Õiglase Ülemineku Fond koos õiglase ülemineku mehhanismi kahe teise sambaga on Euroopa roheleppe oluline osa. Rohelepe on aluseks EL-i 2030. ja 2050. aasta kliimaeesmärkide elluviimisele, mis näevad ette kasvuhoonegaaside vähendamist ning süsinikuneutraalsuse saavutamist.

JTF toetab kliimaneutraalsusele üleminekut kõige enam mõjutatud regioonides – Eesti puhul on selleks Ida-Virumaa.

Komisjoni selgituste kohaselt on Õiglase Ülemineku Fondi rahastuse eesmärk tagada, et üleminek rohemajandusele oleks õiglane, sotsiaalselt vastuvõetav ja inimesi kaasav. Selle peamine eesmärk on ülemineku mõju leevendamine. «Sellepärast ongi fondis ette nähtud rahastus kohaliku majanduse mitmekesistamiseks ja kaasajastamiseks ning negatiivsete tagajärgede leevendamiseks,» märkis Loonela.