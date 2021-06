Tallinn soovib taastada ühisveevärgiga liitumise hüvitise

«Uute liitumispunktide rajamine on linna arengut arvesse võttes igati vajalik. Linna andmeil võib selliseid ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga ühendamata kinnistuid olla ligikaudu 600. Kui kõigi omanikud taotlevad hüvitist, võib hüvitiste kogumaksumus ulatuda 4,8 miljoni euroni,» ütles Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf pressiteates.

Varem on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu hüvitatud aastatel 2000–2011. Pärast 2011. aasta 31. detsembrit soetatud kinnistute uued omanikud on pidanud arvestama ka tulevaste liitumiste kuludega. Esitatud eelnõu võimaldab pärast heakskiitu linnavolikogus hüvitise taastada. Klandorf märkis, et linn soovib esimestele taotlejatele hüvitise välja maksta tänavu või järgmisel aastal.