Omniva avas Kaunases rahvusvaheliste saadetiste sorteerimiskeskuse

«Uues sorteerimiskeskuses sorditakse enam kui kümme miljonit saadetist aastas,» märkis Omniva rahvusvahelise äri juht Sven Kukemelk pressiteates. Ta lisas, et ettevõte arendas keskuse jaoks ka logistika tarkvara, mida on kohandatud rahvusvahelise transiidi sortimisvajadustega.

Samal ajal jätkab Omniva rahvusvaheliste saadetiste sortimist ka Tallinnas. «Baltikum on Omniva koduturg, seega on Kaunases ja Tallinnas samal ajal töötamine tõhus. Tallinn jääb uue keskuse kõrval kindlasti tähtsaks sõlmpunktiks,» kinnitas Kukemelk.

Omniva kontserni moodustavad emaettevõtja AS Eesti Post ja sellega seotud äriühingud. AS Eesti Posti peamine tegevusala on posti- ja logistikateenuste pakkumine. SIA Omniva ja UAB Omniva LT peamised tegevusalad on pakiautomaadi- ja kullerteenuste pakkumine Läti ja Leedu turul.