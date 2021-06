Soome valitsus otsustas lubada lennukiga töörännet

Vee- või maatranspordiga reisimisel on tööränne endiselt lubatud vaid vältimatutel põhjustel ehk juhul, kui töö on vajalik ühiskonna toimimiseks või varustuskindluse tagamiseks, samuti teatud erigruppide puhul, teatas Soome valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Riiki sisenemise piirangud kehtivad juuni lõpuni endiselt kõigile teistele reisijatele, kelle kodumaal on kahe nädala nakatumisnäit 100 000 elaniku kohta üle 25, mispuhul on kohustuslik jääda 14 päevaks eneseisolatsiooni. Eestis on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta 137,4.