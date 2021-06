Eesti Pandipakend on 16 aastaga ringlusse saatnud ligi 4,3 miljardit pakendit

Kuna purgisuppi ja moosi tarbitakse pigem kodusemates tingimustes, on neid mugav pakendikonteinerisse sorteerida. Jooke tarbitakse aga samas suurema tõenäosusega avalikus ruumis ning seetõttu on pudelitel suurem risk jääda looduskeskkonda või mõnesse olmeprügikasti kasutult vedelema. Pakendile lisatud tagatisraha paneb tarbijaid mõtlema, et pakendi taaskasutusse suunamata jätmisel raisatakse ressursse ja loobutakse ka oma panti pandud rahast. Eestis jõuab 90 protsenti müüdud pandipakenditest keskkonnasõbralikult ümbertöötlemisse, ent see arv saaks olla veel suurem!

Üheks õnnestumise võtmeks on kindlasti ka pandipakendite stabiilne taaskasutusmäär, mis hetkel kõigub aastate lõikes 85-95 protsendi vahel. Selleks ollakse palju panustanud keskkonnaharidusse, koolitades lasteaia- ja koolilapsi, tutvustades neile pandipakendite käituskeskust ning näidates, millist elu elavad kogutud pakendid edasi pärast kaupluse taaratagastuspunkti toomist. Aastate jooksul on keskkonnaharidustundi pakutud 22 000 lapsele. See on pikaajaline töö, kuid kasvavaid uusi põlvkondi on võimalik suunata ja rõõm on, et nemad omakorda õpetavad oma vanemaid ja vanavanemaid. Eesti Pandipakendil on koostööpartnereid, kes ütlevad, et pärast klassiga sorteerimisjaamas külas käimist on lapsed pannud nad kodus pakendeid sorteerima.