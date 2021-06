Valitsus kinnitas Kredexi ja EASi ühinemiskava

«Oleme seadnud sihiks ühendada juriidiliselt kaks asutust üheks järgmise aasta alguseks,» ütles Sutt. Ta lisas, et lõplik organisatsioonide põimumine ja teenuste ühendamine leiab aset 2022. aasta jooksul.

Esimeses etapis toimub õiguslik analüüs, et leida parim viis organisatsioonide ühendamiseks. Samuti kaardistatakse hetkeolukord ning valmistatakse ette vajalikud õiguslikud muudatused.

«Ühinemisega loome tugeva organisatsiooni, mis on näoga ettevõtja poole, pakub ühest aknast terviklahenduse ning toetab Eesti majanduse innovatsioonimahukust, eksporditurgude haaramist ning välisinvesteeringute ja talentide ligimeelitamist,» märkis Sutt.

Kredexi ja EAS-i ühendamise eesmärkideks on teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse jõulisem arendamine, paremate väärtuspakkumiste tegemine ning senisest terviklikumate ja tõhusamate teenuste pakkumine ettevõtetele.

Valitsus otsustas Kredexi ja EAS-i liitmise tänavu 29. aprillil ja see on osa riigireformi tegevuskavast. Esialgne plaanitav ühendamise maksumus on 2021. aastal 144 000 eurot.