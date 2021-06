Finantsinspektsioon alustab digi- ja rohepööret

Kessler andis neljapäeval riigikogu ees ülevaate finantsinspektsiooni eelmisest aastast. Ta leiab, et inspektsioonil võiks olla õigus väärteomenetluse asemel haldustrahve teha ja et finantsvaidlusi võiks lahendada FI juures tegutsev finantsombudsman.

Eesti finantssektor sai kriisis operatsiooniriskiga hakkama väga hästi. Selleks olid tema sõnul ka eeldused, kuna finantsjärelevalve on aastaid suurematelt turuosalistelt nõudnud taasteplaane ning nende testimist. «Koroonaviiruse tegelikkus tõestas, et need nõuded on igati mõistlikud,»» lisas ta.