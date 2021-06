Järgmine maa hindamine tuleb 2022. aastal

Eestis ei ole maad hinnatud 20 aastat ning selle hind on kaugele maha jäänud tegelikust turuväärtusest.

«Riik, omavalitsused, ettevõtted ja eraisikud vajavad oma maade väärtuse kohta õiget infot, et tehingud saaksid toimuda maa väärtusega kooskõlas,» märkis riigihalduse minister Jaak Aab. «Näiteks omavalitsustel võimaldab laekuv maamaks panustada rohkem kohaliku elukeskkonna edendamisse.»

«Igaüks saab soovi korral enne müügi- või renditehingut vaadata maakatastris maatüki ligikaudset turuväärtust, see vähendab pettuste riski ning hoiab kokku nii era- kui ka avaliku sektori kulusid,» ütles keskkonnaminister Tõnis Mölder. «Kui maa väärtuse andmed on ajakohased, on võimalik seda infot kasutada ka maakasutuse keskkonnasäästlikul planeerimisel ja suunamisel.»