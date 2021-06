PRIA alustab põllumajandustootjate kriisitoetuste väljamaksetega

15.–22. märtsini said põllumajandustootjad taotleda erakorralist toetust, mis on mõeldud COVID-19 pandeemiast tingitud majandusliku kahju osaliseks hüvitamiseks, teatas PRIA.

«Arvestades taotlejate ootusi ja vajadusi, soovime võimalikult paljude erakorralise toetuse maksetega alustada esimesel võimalusel. Rõõm on tõdeda, et esimesed toetussummad jõuavad klientideni juba täna,» ütles PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trell.

PRIA poolt kinnitatud ühikumäärad on 52,55 eurot piimatõugu lehma kohta; 12,97 eurot sea, välja arvatud emise, kohta; 21,20 eurot ute ja emakitse kohta; 710,13 eurot lill-, spargel- ja peakapsa, porgandi ja söögipeedi hektari kohta; 427,35 eurot kartuli hektari kohta; 3025,76 eurot maasika hektari kohta ning 0,46 eurot vuti kohta.

Seakasvatamise valdkonna emiste ühikumäär on sätestatud määruses ning see on 221 eurot emise kohta. MES kinnitab oma valdkondade ühikumäärad hiljemalt 11. juunil.