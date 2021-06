Smartposti pakiautomaatidele lisati vaegnägijate jaoks punktkirjakleebised

Eestis on hinnanguliselt 7500 nägemispuudega inimest, kellest ligikaudu 500 on täiesti pimedad.

Firma soov on pakkuda pakiteenust kõikidele Eesti elanikele, mistõttu katetakse pakiautomaadid punktkirjaga, et lihtsustada ka nägemispuudega inimeste pakiteenuste kasutamist. Esimesena kaeti punktkirjaga Tallinnas asuvad Smartposti valged pakiautomaadid, lähiajal täiendatakse ettevõtte pakiautomaate ka mujal Eestis.

«Punktkirjakleebised aitavad ja juhendavad nägemispuudega inimesi pakiautomaadist pakki vastu võtma. Kui nägemispuudega inimene saab e-poest kauba tellitud, siis just see viimane samm, kuidas pakki automaadist ise kätte saada, on olnud seni neile raskendatud,» selgitas Itella kliendikogemuse juht Triin Parmsoo.

Eesti Pimedate Liidu juhatuse esimees Jakob Rosin nentis, et koroonapandeemia ajal on e-ostlemisel pakiautomaatidest saanud üks kehvemini ligipääsetavaid etappe nägemispuudega inimestele. «Kui nägemispuudega inimesel on seni olnud võimalik e-poest iseseisvalt kaupa tellida ja ta teab, kuidas jõuda lähima pakiautomaadini, ootab teda pakiautomaadi juures ikkagi vaid puutetundlik ja tumm ekraan või rida täpselt samasuguseid kapiuksi, mida on raske eristada.»