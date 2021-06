Salvesti lastetoit vallutab maailma

«Tootearenduspaneel teeb oma tööd väga kriitiliselt ja aastas käib nende laualt läbi enam kui 150 uut katsetust, millest veidi üle paarikümne jõuab tootmisesse,» rääkis ettevõtte juht Triin Kõrgmaa.

Kõige kriitilisema hindamise läbivad ettevõtte hitt-toodeteks kujunenud lastetoidud, mida testib muidugi sihtgrupp ise. «Lapsed on kõige ausamad kriitikud, kes end tagasi ei hoia - kui ikka ei maitse, siis lusikas lendab nurka,» selgitas Kõrgmaa.

Põnni lastetoidud on Salvesti peamine ekspordiartikkel. FOTO: Kristjan Teedema/Postimees Grupp

Ehk on see ka põhjus, miks Põnni lastetoidud nii menukaks on osutunud. Lisaks põnnidele endile hindavad toite ka lastearstid, kes vaatavad, et kõik vajalikud ja eakohased toitained toodetes sisalduksid.

Salvesti omaniku Veljo Ipitsa sõnul tehakse katsetusi toidutööstuses palju. See on hästi näha Parima toiduaine konkursil. Paraku ellu jääb neist toodetest väga vähe, sest nii mõnigi hea idee ei pruugi isegi peale mitmeid erinevaid katsetusi tegelikkuses toimida.

«Kunagi tundus must küüslauk väga trendikas ja musta küüslauguga marineeritud kurgid olid samuti väga head. Paraku ei kannatanud toote välimus kriitikat - kurgid ujusid justnagu soovees ja see toode turule ei jõudnud. Lisaks maitseomadustele peab toit ka hea välja nägema,» rääkis Kõrgmaa.

Eksport jäi vinduma

Beebitoidud on Salvesti number üks eksporditoode Soome, Läti Leedu ja viimasena lisandunud Tšehhi turul. Paraku on koroonaaeg jätnud oma jälje ka ekspordile, sest toitu ja maitset on väga raske müüa veebikohtumiste kaudu. Sellest tulenevalt ei ole nende ekspordi areng olnud nii kiire, kui plaanitud.

Auditeeritud andmete kohaselt ulatus Salvesti eksport eelmisel aastal 3,2 miljoni euroni. Seda oli veidi vähem kui varasemal aastal ja selles andis selgelt tunda Soome turu sulgumine, mis vähendas müügimahtu oluliselt.

«Koroona tabas meid hetkel, mil meil olid väga suured laienemisplaanid ekspordi osas,» rääkis Ipits. Ekspordipartnerid olid leitud, kuid paraku langes osa neist ära, sest asjad jäid koroona tõttu venima. Ekspordis nähakse aga endiselt suurt kasvupotentsiaali.

Koroona suurendas nõudlust

Aeg, mil söögikohad olid kinni ja lapsed koolis ei käinud, suurendas oluliselt valmistoitude müüki. Eriti suured kogused läksid turule märtsis. Salvesti tooteid võis leida ka koolide toidupakkidest.

«Enamik inimesi ei olnud harjunud sellega, et kolm korda päevas tuleb perele süüa teha. Tegime palju tööd, et näidata, kuidas saaks ka traditsioonilisi valmistoitusid loovamalt kasutada. Nii jagasime meedia ja kodulehe vahendusel retsepte, kus Salvesti tooted on hoopis teistsuguses rollis kui seni harjutud. Näiteks sobib borš imehästi salatipõhjaks, praekapsas pirukatäidiseks, seljanka pitsakatteks või miks mitte ka burgeri vahele,» kõneles Kõrgmaa.