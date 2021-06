Postimees rikkus head ajakirjandustava

Artikkel räägib sellest, et mobiilimaksefirma Fortumo sõlmis eelmisel aastal lepingu Myanmari telekomiga Mytel, mis kuulub osaliselt Myanmari sõjaväele.

Fortumo OÜ kaebas Pressinõukogule, et artikkel on vale, eksitav ja firma mainet kahjustav ning selle pealkiri ja foto jätavad mulje, nagu oleks Fortumo seotud otseselt sõjaväelise riigipöördekatsega Myanmaris ning seda ka rahastanud.

Postimees vastas Pressinõukogule, et Fortumo esindaja sai võimaluse Postimehes teemat kommenteerida. Lisaks muutis Postimees ka algse pealkirja. Postimees märkis, et Fortumo ei pöördunud toimetuse poole märkusega, et artikkel sisaldab valeväiteid.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees rikkus artikli pealkirjaga ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11, mis ütleb, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul on pealkiri, mis ütleb, et Fortumo tegi diili Myanmari sõjaväelise huntaga, eksitav, sest Äripäevast refereeritud artiklist endast selgub, et Fortumo partner on sõjaväe osalusega telekomifirma, millega sõlmiti leping enne riigipöörde toimumist riigi eelmise valitsuse ajal.