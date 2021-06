Island hakkab koos Eesti ja Soomega X-teed arendama

Islandist sai asutajate Eesti ja Soome järel kolmas liige rahvusvahelises konsortsiumis, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti sõnul on X-tee Eesti hästitoimivate ja sujuvate avalike digiteenuste vundamendiks, kuid võiks seda olla ka rahvusvaheliselt.

«Nagu nimigi vihjab, on NIIS-i eesmärk algusest peale olnud Põhjamaades kui maailma eesrindlikumas digipiirkonnas ühendada jõud ja ehitada koos võimalikult head digivalitsemise lahendused. Senine koostöö Soomega on olnud edukas ja näidanud, et meie riikide infosüsteemid saavad omavahelise infovahetusega hästi hakkama. Seda parem meel on mul näha NIIS-i kasvu ja tervitan Islandit uue liikmena,» ütles Sutt.

NIIS on mittetulundusühing X-tee tuumtehnoloogia arendamiseks Eesti–Soome ühiskonsortsiumi kaudu koostöös Soome, Islandi ja Fääri saartega. NIIS-i eesmärk on tagada X-tee ja teiste piiriüleste digivalitsemise taristu osade arendamine ja strateegiline juhtimine. Konsortsiumi töö on Eesti strateegiliseks huviks, et tagada X-tee kõrgem kvaliteet ja rahvusvaheline koosvõime, samas optimeerida ka arenduskulusid ja -korraldust.

Suti sõnul loob koostöö eeldused väga heade piiriüleste digiteenuste tekkeks ja on suurendanud ka kulutõhusust, sest NIIS-i liikmesriigid suunavad ja rahastavad X-tee põhitehnoloogia arendamist üheskoos.

«See tagab kvaliteedi, võimaldab innovatsiooni ja loob soodsa pinnase piiriüleste teenuste ja digivalitsemise lahenduste tekkeks,» märkis minister. Ta tõi välja, et kuigi piiriülesed teenused on üha olulisemad, on turvaline andmevahetus eri riikide ja teenuste vahel võtmetähtsusega ning Eesti huvi on, et seda rolli täidakski X-tee.