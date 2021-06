Tartus allkirjastati Riia ringi ligi 30-miljoniline ehitusleping

Sel kuul alustatakse Tartus Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa põhimaantee ja sellega seonduva kohaliku tänavavõrgu mahukate ehitus- ja rekonstrueerimistöödega, mis kestavad kaks aastat. Ehitusalasse jääb ka Riia ringristmik, mis muudetakse eritasandiliseks, teatas transpordiamet.

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on selle liiklussõlme ehitust Tartusse kaua oodatud. «Mul on hea meel, et Riia ring kui üks Eesti õnnetusterohkemaid ristmikke saab nüüd turvaliseks. Lisaks juhib uus liiklussõlm transiitliiklust linnast eemale, mis on oluline meie elukeskkonda silmas pidades,» sõnas linnapea pressiteates.

Transpordiameti peadirektor Kaido Padar nentis, et leping on maksumuselt üks suuremaid investeeringuid, mida riik on üldse Lõuna-Eesti ümbruse taristuinfrastruktuuri panustanud.

«Eesmärk on muuta liiklemist ohutumaks, parandada ristmike läbilaskevõimet Tartus, linnast läbisõidul ja loomulikult Tartusse saabumisel,» ütles Padar, kelle sõnul saavad järgmised kaks ehitusaastat olema intensiivsed ja paljude muutuste ning kindlasti ka ebamugavustega ehituse piirkonnas.

«Me anname endast parima, et objekti läbimine oleks võimalikult mugav. Arvestades objekti keerukust ning rajatiste ja tehnovõrkude hulka, siis meie seatud ehituseperioodi pikkus on väga suur väljakutse töövõtjale,» lisas ta.

Tööde eesmärk on liiklusohutuse taseme tõstmine, liikluse sujuvuse ja läbilaskvuse suurendamine. Riia sõlme projektlahenduses on tõstetud esikohale kergliiklejate liikumisvõimalused ning võimaluste piires soodustatud nende liiklemist.

Tartu läänepoolse ümbersõidu teise ehitusala projektiga ehitatakse ümber ligikaudu 2,5 kilomeetrit riigiteid, rekonstrueeritakse ligikaudu 2 kilomeetrit linnatänavaid ning ehitatakse juurde ligikaudu 2,4 kilomeetrit uusi linnatänavaid. Ehitatakse üheksa ringristmikku ja rajatakse kolm uut viadukti sõidukitele, mille hulgas on 316,2 meetri pikkune viadukt üle Riia ringristmiku.

Kergliiklusteid rekonstrueeritakse või ehitatakse juurde ligikaudu 8,4 kilomeetri ulatuses. Jalakäijatele ja jalgratturitele rajatakse viis eritasandis teeületust, millest kaks koosnevad kahest eraldiseisvast rajatisest.

Lisaks ehitatakse 1120 meetrit uusi müraseinu ja ligikaudu 11 670 meetrit uusi sademeveetorusid, paigaldatakse ligikaudu 380 uut tänavavalgustusmasti ning 781 liiklusmärki ja 212 viita.

Ehituseks on aega 21 kuud ja sõltuvalt algusajast peavad tööd olema lõpetatud 2023. aasta alguses.