GRAAFIKUD ⟩ Logistikud: aktsiisilangetus vedas Eesti veondussektori käibenumbrid tõusule

«2016-2017 naabritega tekkinud aktsiisivahe mõjus veondussektorile karmilt – kuigi nõudlust turul oli, siis meie ettevõtted ei suutnud enam konkurentsivõimelist hinda pakkuda ning Eesti teedel vahetas kohaliku vedaja välja välisvedaja,» selgitas Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni (ELEA) juhatuse liige Herkki Kitsing. «Eriti ränk kukkumine algas 2018. aasta teisest poolest – 2019. aastal vähenes veosekäive pea viiendiku võrra. Aktsiisilangetus on andnud sektorile ilmselge tõuke ja tõusev veosekäive näitab, et sellel on laiem ja suurem positiivne majandusmõju, kui lihtsalt aktsiisilaekumiste kontekst,» lausus Kitsing. Kasvav veosekäive tähendab suuremat äritegevust Eesti ettevõtetele ja rohkem töökohti Eesti inimestele.»

Vedajate esindajad on aga mures, et aktsiisitõusu plaanide realiseerumisel satub küsimuse alla Eesti veonduse jätkusuutlikkus. «Kütusemüüjad on selgitanud, et lisaks kõrgemale aktsiisimäärale muudavad meie kütusehinda naabritega võrreldes kallimaks ka rangemad biokütuse nõuded – kaasnev hinnavahe vedajatele võib ulatuda kuni 20%-ni. Sellist hinnavahet sektor aga üle ei elaks,» oli Herkki Kitsing pessimistlik sektori tuleviku osas. «Majandusminister on öelnud, et kaubavedu raudteel on Eesti jaoks strateegilise tähtsusega. Aktsiisitõusuga suretab riik aga ühe kodumaise sektori välja, mis on täpselt sama strateegiline kui vedu raudteel. Sellel tänase koalitsiooni otsusel aktsiisitõusuga edasi minna on palju sügavamad mõjud ka majandusjulgeoleku kontekstis,» hoiatas Villem Tori.