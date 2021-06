Omaaegsest Pärnu Uue Kunsti Muuseumi hoonest saab apartment-hotell

Korterid on arendaja teatel valdavalt ühe- või kahetoalised ning kõigil on rõdu või terrass lükanduste ja klaaspiiretega. Korterid on varustatud võtmevaba ligipääsu võimaldavate nutilukkudega ning hoonesse on kavandatud ka üüriteenuse pakkumiseks vajalikud tugiteenused.