AirBaltic hakkab lendama Tallinna ja Nizza vahel

«Näeme, et turg on taastumas koos Euroopa vaktsineerimismahtude kasvuga. Sellepärast lisame lennuplaani otselennu Tallinna ja Nizza vahel, kuna see on paljude jaoks üks lemmikuid suviseid puhkekohti. Sel suvel plaanime pakkuda 13 otselendu Tallinnast,» ütles airBalticu juhatuse esimees Martin Gauss.