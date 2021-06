Arenguseire: platvormitöö võiks tuua kuni 68 miljonit eurot maksutulu

«Tuleviku tööturul moodustab platvormitöö ilmselt järjest suurema osa ja vajab seetõttu senisest tugevamat regulatsiooni," ütles Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov pressiteates, lisades, et hetkel pole digiplatvormide vahendusel tehtav töö ja selle maksustamine väga selgelt ning üheselt reguleeritud.

Arenguseire Keskuse eksperdi Johanna Vallistu sõnul on platvormitöö parem regulatsioon ja maksustamine tööviisi uuenduslikkuse tõttu suureks küsimuseks paljudel riikides. «Eesti on teistest riikidest isegi paremas positsioonis, sest Eestis on võimalik suunata platvormitöötajad ettevõtluskontot kasutama, mis tagab automaatse ja hõlpsa maksuarvestuse ning käibelävendi täitmise korral pakub ka ravikindlustust,» märkis Vallistu.