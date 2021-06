VAATA OTSE ⟩ Rohetiiger ehk kuidas jõuda tasakaalus majanduseni

Keskkonnakomisjoni komisjoni esimees Yoko Alender ütles, et Rohetiigri ambitsioonikas eesmärk luua ja rakendada kliimaneutraalseid praktikaid kõikides sektorites ning kujundada välja tasakaalus majandus nõuab laiapindset koostööd. «Nõustun Rohetiigri eestvedajate seisukohaga, et kliimaneutraalsel majandusmudelil pole tõsiseltvõetavat alternatiivi. Üle maailma otsitakse lahendusi, et säilitada ühiskonna heaolu ja samal hoida ja taastada looduskeskkonda. Eesti saab aktiivse tegutsejana anda olulise panuse sellel suunal,» selgitas Alender.

«Rohetiiger on tegutsenud ligi aasta. Need kuud on näidanud, et ühiskond vajab roheteemade eestvedajat ja erinevate sektorite ühendajat. Rohetiiger ongi võtnud ühendaja rolli ning loonud esindusorganisatsiooni, kuhu kuulub juba 50 ettevõtet ja organisatsiooni. Kõigi eesmärk on anda oma panus selleks, et viia Eesti ühiskonnas läbi rohehüpe. Riigikogu poolt tervitame erasektori initsiatiivi ja anname ka endast parima, et panna jõed voolama ühise mere suunas,» ütles Alender.