Graafik ⟩ Kantar Emor avaldas Eesti IT-töötajate eelistatuima tööandja

Microsoft/Skype ja Wise (end. TransferWise) on vaheldumisi liidripositsiooni hõivanud juba alates 2017. aastast, mil Kantar Emor esmakordselt IKT-sektori tööandjate mainet kaardistas. Pipedrive aga tõusis pingerea esikolmikusse kahe aasta eest ning on seal nüüd kindlalt püsinud.

Oluline emotsionaalsem pool

Heade IT-töötajate leidmine on ettevõtetele jätkuvalt tõsine väljakutse ning juhtivaid IKT-ettevõtteid ei eelistata ainuüksi kõrge palgataseme pärast. Tööandjana on atraktiivsed need ettevõtted, kes on arenevad ja uuendusmeelsed, kasutavad kaasaegseid tehnoloogiaid, kuid samas pakuvad töötajatele ka piisavalt kindlustunnet.