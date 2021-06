Majanduse lühiuudised

Venemaa naftasaadused on Eesti sadamates tagasi

Kuigi Venemaa on püüdnud oma naftatoodete eksporti Eesti, Läti ja Leedu sadamatest mööda suunata, on Venemaalt tulevate naftatoodete maht Baltimaade sadamates viimastel aastatel mitmekordistunud, kirjutab Reuters. Kaubamahud Balti riikidega on kasvanud, et kompenseerida Vene kütuse vähenevaid kaubamahte teistes endistes Nõukogude Liidu liikmesriikides. «Tallinna Sadama puhul on kõigil meie operaatoritel – Liwathon, Alexela, Vesta, ka väiksemad – küllaltki intelligentsed terminalid, mis võimaldavad segamist ja luua nišitooteid,» kommenteeris Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm (pildil). «See on meie tugevus nii Muugal kui ka Paldiskis. Meil on mõnes mõttes terminaltehased ja see soodustab liikumist, nii et pole ainult ladustamine.» PM