GRAAFIK ⟩ Karm tõde: palgad kasvavad, aga ebavõrdsus suureneb

Palgarakenduses kuvatakse registreeritud täisajaga töötajate brutopalga mediaan, mis väljendab summat, millest rohkem ja vähem teenivaid töötajaid on ametis, maakonnas või piirkonnas ühepalju. Täisajaga töötajate registripõhine mediaanpalk* oli selle aasta esimeses kvartalis 1193 eurot. Mediaanpalk on veidi tõusnud ja liigub samas suurusjärgus keskmise brutokuupalga kasvuga. Märtsi lõpu seisuga on tööturul olijate arv aga aasta varasemaga võrreldes vähenenud.