Lux Express tihendab liinivõrku ja loob jalgratastele tasuta kohad

Lux Expressi tegevjuhi Ingmar Roosi sõnul on jalgratta piletite arv piiratud. «Võimalus pingevabalt rattaga reisida avardab loodetavasti ka siseturismi võimalusi eestimaalaste jaoks, sest nüüd saab ka väiksematesse kohtadesse mugavalt ette võtta päevaseid avastusretki. Kuna busside pagasiruumide suurus on siiski piiratud, saab igale reisile broneerida kuni viis jalgrattakohta. Lisaks on igas bussis olemas ka jalgrattaümbrised, et kaitsta nii kaherattalist kui ka muud pagasit,» ütles Roos.