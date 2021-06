FOTOD ja VIDEO ⟩ Ülemiste City uuendas nägu ja tahab saada Eesti väravaks

«Ülemiste City loodi 16 aastat tagasi targa äri keskkonnaks, kus esikohal inimesed. Meie oma talendid, keda täna siin juba üle 13 000 rohkem kui 70 riigist,» selgitas Ülemiste Cityt arendava Mainor AS-i juhatuse esimees Kadi Pärnits. «See ei muutu. Soov oli ka kasvada Eesti majanduse veduriks. Ülemiste City ligi pooltuhat ettevõtet, kelle kogukäive üle 2 miljardi euro, annavad kolmandiku Eesti IT-ekspordist ja loovad Eesti keskmisest ligi kaks korda kõrgemat lisandväärtust. Kõik see on meie mitmekesise kogukonna toodu ja loodu tulem.»

«Ülemiste City kasvamine ööpäevaringselt toimivaks multifunktsionaalseks testkeskkonnaks, kus võimalik ühtaegu töötada, õppida ja elada, on korraga meie suurim rõõm ja väljakutse,» tõdes mõne kuu eest Mainor Ülemiste juhatuse esimeheks asunud Ursel Velve. «Jõuame selleni läbi nutikate ja innovaatiliste lahenduste ning teenuste, mille kasutajakogemuses mõeldud nii meie tänastele talentidele, ettevõtetele ja elanikele kui tulevastele kogukonna liikmetele, külalistele ja laiemale avalikkusele. Üks olulisemaid fookuseid kesk- ja kogukonna arendamisel on rohelise ja jätkusuutliku mõtteviisi juurutamine ning oma panuse andmine Tallinna kui rohepealinna tiitli koju toomisse.»

Aastaga tundmatuseni muutunud töö- ja ettevõtluskeskkond on uueks kujundanud ka ärikinnisvaraga seotu, selgitas Technopolis Ülemiste juhatuse esimees Gert Jostov. «Koostöö ja koos töötamine on aja ja elu sunnil saanud sootuks uued tähendused. Ainuüksi ühe aastaga on muutunud vaat et kõik: alates kinnisvaraturust kuni inimeste harjumusteni. Soovime oma ettevõtetele ja nende töötajale luua nende ootustele vastavaid paindlikke ja läbimõeldud lahendusi, kuhu tiimid kodukontorist tagasi kibeleks. Enam ei saa arendajana lähtuda vanadest stampidest, vaid tuleb olla valmis looma töökohti lühemaajaliste projektide jaoks.»

Ülemiste City 36 hektaril on välja ehitatud 150 000 ruutmeetrit üüritavat büroopinda. Linnak on koduks ligi 500 ettevõttele ning töö-, õpi- ja elukeskkonnaks enam kui 13 000 inimesele. Ülemiste Cityt arendavad Mainor AS, Mainor Ülemiste AS ja Technopolis Ülemiste AS.