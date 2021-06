Prisma avab uue kaupluse Raplas

«Prisma pakub kvaliteetset kaupa ja soodsat hinda igapäevastele toodetele, mida kinnitavad ka ostukorvi uuringud. Rapla Prisma hakkab pakkuma sarnaselt teiste Prismadega väga laia tootevalikut. Kauplusesse on planeeritud Food Marketi ala, kust on võimalik soetada värsket liha ja kala, samuti värskeid valmistooteid. Prisma avamisega Raplas loome juurde 25 uut töökohta,» ütles Prisma Eesti maajuht Teemu Kilpiä.

Rapla Prisma saab järgmise aasta alguses valmiva Risti 1 kaubanduskeskuse ankurüürnikuks. Uus keskus rajatakse arenevasse piirkonda Raplasse Tallinnast sisse sõites. Valmiva keskuse üldpind on 3800 m2, millest Prisma pindala on 2500 m2.

Hoone on kavandatud A-energiaklassi hoonena. «Prisma jaoks on väga oluline, et meie tegevuse jalajälg keskkonnale oleks võimalikult väike ning Rapla Prisma projekteerimise ja ehitamise käigus on seda silmas peetud. Järgime väga kõrgeid standardeid, näiteks kasutame kauplustes efektiivseid LED-valgusteid ning hoone kütmiseks tehnosüsteemide jääksoojust,» lisas Kilpiä. Kaupluse külmasüsteem toimib CO2 baasil, et mitte eritada kahjulikke gaase.