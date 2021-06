Tänavate nimistu ⟩ Utilitas uuendab seitsmes Eesti linnas kaugküttevõrku

«Soojustorustiku uuendamine on vajalik, et tagada ka edaspidi klientidele kütte ja sooja vee varustuskindlus,» selgitas Utilitase kaugkütteettevõtete juht Robert Kitt. «Osa torustikest on amortiseerunud ja asendatakse kaasaegsete eelisoleeritud torudega, et ennetada võimalikke avariisid ja soojusedastuse häireid. Viimane klientide rahulolu uuring näitas taas, et kliendid hindavad kõrgelt teenuse mugavust ja varustuskindlust ning Utilitas teeb kõik, et ka edaspidi teenuse kõrget kvaliteeti tagada.»