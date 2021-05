Rahandusminister: majanduskasv ei tähenda kärpevajaduse kadumist

Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) kasvas tänavu esimeses kvartalis mullusega võrreldes 5,4 protsenti, vahendab ERRi uudisteportaal.

«Majanduskasvu number on kindlasti hea uudis selle aasta võtmes. Kinnitus selle kohta, et Eesti kriisist väljatulek on kardetust kiirem,» ütles Pentus-Rosimannus.

«Mis puudutab pikaajalisemat vaadet, siis olukorrast, kus meil kiire majanduskasvu oludes on maksutulusid vähem, kui me kulutame, päästab meid ikkagi ainult kulude kontrolli all hoidmine, ka seda tuleb meeles pidada,» rääkis ta.

Pentus-Rosimannuse sõnul pole kulude kokkuhoiu põhjus tervisekriis, vaid kiire majanduskasvuga aastate jooksul tehtud suured kulutused. «See ei ole iseenesest kaduv probleem. Me peame täna tulnud heast uudisest maksude laekumise ja majanduse kasvu kohta sõltumata kulutused üle vaatama,» rääkis ta.

Minister märkis, et aasta-aastalt kasvavad ka ühiskonna vananemisega seotud kulud, samuti on vähenemas maksumaksjate arv.

«Majanduskasvu tingimustes veel riigi kulusid hoogsalt tõsta tähendab sisuliselt bensiiniga lõkke kustutamist. Ja kui me investeeringutest räägime, siis selle tulemuseks paraku on ülekuumenemisele kaasa aitamine, sellest tuleb hoiduda ja ka järgmiste aastate eelarvekavade tegemisel peame sellest lähtuma, sest ülekuumenemine on kindlasti teine äärmus, kuhu me kriisist väljudes jõuda ei soovi,» lausus Pentus-Rosimannus.

Rahandusministri sõnul on ettevaatlikkus omal kohal, ja see on asi, mida peeti silmas juba eelarvestrateegiat koostades. «Lähiaastatel prognoositakse kiire kasvu püsimist ehk automaatne ja loomulik reaktsioon riigi poolt on oma täiendavate kulude kriitilise pilguga üle vaatamine,» ütles ta.

Pentus-Rosimannuse sõnul pole kärpimisele alternatiivi.

«Tuleme oma kulutamisega nendesse piiridesse, mida tulud võimaldavad, see on lähiajal täiesti vältimatu,» sõnas ta.