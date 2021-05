Põhjanaabrid soomlased said eelmisel nädalal külma duši osaliseks, kui oodatud majanduskasvu asemel näitasid arvud hoopis majanduse kahanemist, meil aga on olukord märkimisväärselt parem. Esimese kvartali 5,4-protsendiline kasv ületas analüütikute ootusi ning on seni avaldatud andmeid arvestades Euroopa riikide seas kõrgeim. Eurostati seni avaldatud tabelis vaatab vastu peamiselt miinusmärkidega pilt.