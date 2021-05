Nestlé firmasisese dokumendi kohaselt on enamik nende toiduportfellist ebatervislik

Maailma suurim toiduettevõte Nestlé on tunnistanud, et enam kui 60 protsenti nende peamistest toiduainetest ja jookidest ei ole tervislikud ning et mõned nende kategooriad ja tooted ei saa kunagi tervislikuks, olenemata sellest, kui palju nad uuendavad ja täiustavad, kirjutab Financial Times.

Antud hinnang kehtib umbes poolte toodete koha kogu Nestlé portfellis, kuna sellised kategooriad nagu spetsialiseeritud meditsiinilised toiduained, lemmikloomatoit, kohv ja imiku piimasegud jäeti analüüsist välja.

Nestlé ütles avalduses, et nad töötavad kogu ettevõtet hõlmava projekti kallal, et täiustada oma toitumis- ja tervisestrateegiat ning nad vaatasid üle kogu oma portfelli, et veenduda, kas nende tooted aitavad rahuldada inimeste toitumisvajadusi.