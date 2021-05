Jüri Ratas: positiivse trendi jätkudes saaks eelarve tasakaalu kärbeteta

Ratas märkis, et kui vaadata esmaspäeval avaldatud tulemusi lähemalt, siis näeb, et Eesti majandus kasvas esimeses kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 5,4 protsenti. "Erakordselt tugev oli kasv eelmise kvartaliga võrreldes – majanduse maht suurenes 4,8 protsenti. Seega on alust tõdeda, et eelnevalt astutud sammud meie majanduse toetamiseks kandsid vilja," tõdes ta.