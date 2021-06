Madalstardil Eesti majandus takerdub tööjõupuudusesse

Vaatamata sellele, et turismiga seotud tegevusalad on meil endiselt varjusurmas ja sellega seotud majutus- ja toitlustussektor toibub kriisist veel mitu head aastat, õilmitseb Eesti majandus teiste majandussektorite toel juba koroonaeelsel tasemel. Ehkki hotelli- ja restoranitöö on tööjõumahukas, annab see rahvusliku rikkusesse vaid kaks protsenti ega suuda Eesti majanduskasvu väärata.