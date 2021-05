Rahandusministeerium: majanduse taastumine on olnud ebaühtlane

«Eesti kiire majanduskasvu taga esimeses kvartalis on EL riikide võrdluses suhteliselt vähesed äritegevuse ja liikumise piirangud, majanduse hea kohandumisvõime ja valitsussektori stabiliseeriv tegevus eriti tervishoiusektori kaudu. Erasektori tegevusaladel on areng olnud aga ebaühtlane. Konjunktuuriindikaatorid näitavad kiiret kindlustunde paranemist tööstuses ja ehituses, samas kui tarbijad on küsitluste põhjal endiselt ettevaatlikud,» ütles rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna analüütik Madis Aben.

Analüütik tõi välja, et turismisektoris on seis endiselt keeruline, kuid suurt pilti see ei mõjuta. «Seoses välisturismi seiskumisega aasta tagasi on endiselt depressiivses seisus kõik turiste teenindavad tegevusalad. Kuna nende osakaal majanduses on väike (majutus-toitlustus moodustas 2019. aastal SKPst alla 2%), siis koondnumbreid see väga ei mõjuta. Kui majanduses tervikuna oli palgafond esimeses kvartalis eelmise aasta alguse tasemel, siis majutuses-toitlustuses oli see pea 30 protsenti väiksem. Majutus-toitlustus on koos kunsti ja meelelahutusega üks väheseid tegevusalasid, kus palgatulu langus aasta algul eelmise aasta keskmisega võrreldes süvenes,» selgitas Aben.