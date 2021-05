SEB loobub teise samba eluaegsete väljamaksete tegemisest ning jätab kohustuse riigi kanda

SEB teatel on muudatus ajendatud pensionireformist. «Pensionireform on klientidele toonud uusi võimalusi ning SEB Pensionilepingu lahenduse vastu pole enam huvi tuntud. Kuna tahame oma klientidega ühte jalga käia, suuname ka oma ressursid teenustesse, mille järgi tuntakse kõige suuremat vajadust,» kommenteeris otsuse põhjust SEB Life and Pension Baltic SE Eesti filiaali juht Triin Messimas ja lisas, et kliendil on kaks valikut, kuidas edasi tegutseda.