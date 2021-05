RIA annab toetusteenuste menetlemise üle Riigi Tugiteenuste Keskusele

Toetusteenuse üleminek on osa riigireformi elluviimise kavast, mis näeb ette ülemineku ühtsele toetuste rakendusteenusele selleks, et muuta riigivalitsemine tõhusamaks, vähendada dubleerimist ja hoida kokku kulusid.

RTK peadirektori asetäitja Martin Karro sõnul tehakse muudatus seetõttu, et eurotoetusi saaks tõhusamalt kasutada. «Me loome ühtse toetuste rakendusteenuse, mis muudab toetusrahade kasutuselevõtu kiiremaks ja soodsamaks,» selgitas Karro.

RTK jaoks ei ole see esimene toetusteenuste liitumine. Möödunud aastal liideti sihtasutuste Archimedes ning Innove toetuste rakendusüksus ning selle aasta aprillist toodi RTK-sse transporditoetused Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametist.

RIA peadirektori Margus Noormaa sõnul on teenuste üleandmine olnud sujuv ning senistele toetuse saajatele suuri muudatusi kaasa ei too. RTK-ga liituvad ka infoühiskonna valdkonna toetuste tegelenud spetsialistid, mistõttu jäävad paljudele toetuse saajatele ka kontaktisikud samaks.

RTK-ga liidetavate Euroopa Liidu struktuurivahendite toetuse summa maht on 192 miljonit eurot, millest on välja makstud ligi 63 protsenti. Alates 1. juunist on RTK-l jagada 2,68 miljardit eurot ELi struktuuriraha.