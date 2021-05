Kuldar Väärsi müüs veerandi Milremist sakslastele

Milrem Roboticsi juhatuse esimees ja asutaja Kuldar Väärsi selgitas, et KMW oskusteabe kaasamine Milrem Roboticsisse tugevdab ettevõtte võimekust toetada erinevate kaitsevägede vajadusi Eestis ja mujal maailmas.

«Meie eesmärk on kujundada Milremist Euroopa militaarrobootika kompetentsikeskus, mis loob innovatsiooni mehitamata süsteemide ja robootika alal nii Eestis kui kogu Euroopas. Milrem Robotics on juba kasvanud Põhjamaade ettevõtteks ning rajanud kontorid Rootsis, Soomes ja peatselt ka Hollandis,» rõhutas Väärsi.

Ta lisas, et see on esimene nii kõrgel tasemel investeering ja strateegiline koostöö Eesti kaitsetööstusettevõttega, mis tugevdab sektorit üle Euroopa. «Meie koostöö annab võimaluse töötada innovaatiliste ja uute lahenduste kallal, mis mõjutavad kaitsetööstuse tulevikku,» ütles KMW juhatuse liige Horst Rieder.