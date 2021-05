Arvan, et 25 ei ole mitte midagi. See tundub palju, sest me mõõdame kõiki asju ajaga, mil Eesti vabaks sai. Igasugustel asjadel, mis on üle 20 aasta või isegi 30 aastat vana, tundub olevat väga pikk aeg. Aga ma arvan, et maailma kontekstis on see poisike.