USA portaal valis eestlase üheks mõjukaimaks juhiks

Elektrisõidukite valdkonnas on olnud domineerivateks jõududeks Tesla ja Hiina tootjad. Euroopa üritab neile oma auto- ja akutehnoloogiatega konkurentsi pakkuda ning üks oluline tegija selles valdkonnas on kahtlemata Skeletoni juht Taavi Madiberk. Madiberki juhitud Skeletonil on potentsiaali vähendada Tesla sõltuvust liitiumioonakudest. Ettevõte on arendamas uudset tehnoloogiat ehk superkondensaatoreid, mida saab tavapärastest liitiumioonakudest oluliselt kiiremini laadida. Samas on nende superkondensaatorid maadelnud mahutavusega seotud probleemidega. PM