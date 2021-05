Euroopas oli juba enne Covid-19 pandeemia puhkemist tuhandeid ettevõtteid, mis olid võrdväärsed elavate surnutega, keda hoidsid elus madalad intressimäärad ja odavad võlad, kirjutab Financial Times.

Euroopa Keskpanga arvates on see «zombie-probleem» veelgi süvenenud ja seda osaliselt nende enda tegevuse tõttu, kuna majanduse elavdamiseks käiku pandud tohutud eelarve- ja rahapoliitilised toetused on hoidnud kunstlikult elus paljusid elujõuetuid ettevõtteid.