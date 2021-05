Ekspert: kinnisvaraturg rahuneb koroonapiirangute leevendamisega

«Praegune kinnisvarasektori defitsiit ei ole ainult Eesti- ja kinnisvarakeskne, selleks on Tallinnas ja Poolas sarnased põhjused. Inimestel on arvetel palju vaba raha, mida pole kuskil kulutada ning paralleelselt pole arendajad piisavalt uusi kodusid peale ehitanud. Lisaks veel tarneahelate ja materjalipuuduse probleemid,» rääkis Vahter.

Vaheteri sõnul on praegune tarbimine paigast ära ning tundub, et peale korterite on puudu kõigest. «Kõik kiirelt tehtud ostuotsused pole ratsionaalsed, ka paljudel kinnisvaraostjatel ei ulatu jalad eufoorias maha, aga see läheb varem või hiljem üle. Sellele lisab omakorda hoogu ehitusmaterjalide defitsiit ning sellest tulenev 10–20-protsendiline ehituse hinnakasv,» ütles Vahter.