Mihkel Nestor: majanduslangus juba läbi?

Suuremate müüginumbrite kõrval on aga veel tähelepanuväärsem, et paranesid ka teised olulised majandusnäitajad nagu kasum ja loodud lisandväärtus. Kasumite kasv jäi müügitulu kasvule alla vaid õige pisut, suurenedes aastaga 4%. Lisandväärtuse tõus piirdus aastases võrdluses 1 protsendiga, mis on asjaolusid arvestades endiselt suurepärane tulemus. Konkreetsete tegevusalade lõikes on pilt muidugi erinev.