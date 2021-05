Kalaranna tn 8 asuvale kinnistule valmib käimasoleva ehitusetapi käigus 8 maja, hooneid ühendav linnaväljak ning Kalaranna pargiala. Samuti korrastatakse sadama- ning rannaala, kus suuresti säilib olemasolev looduskeskkond. Kvartal on planeeritud autovaba linnaruumina, kus parkimine on täielikult maa all.