Biden soovib kuue triljoni dollari suurust eelarvet

Kavandatavatest kulutustest teatades ütles Biden, et pandeemiajärgne USA ei saa endale lubada lihtsalt senise olukorra juurde naasmist.

«Peame kasutama hetke, et Ameerika uus majandus ümber mõtestada ja üles ehitada,» ütles ta.

Presidendi aastaeelarve on pigem soovinimekiri või sõnum tema prioriteetide kohta kui miski muu. Kongress otsustab lõpuks, kuhu raha läheb ja praeguses kongressis on demokraatidel üksnes kõige napim enamus.

Opositsioonilised vabariiklased on vastu keskvalitsuse mis tahes uuele suurele rollile. Isegi mõned Bideni pooldajad hoiatavad, et majandus, mis on COVID-19 sulgemisest kiiresti taastuma hakanud, võib sattuda inflatsioonispiraali.