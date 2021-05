Ekspeditsioonilaev Bellingshausenit tervitasid Visbys Eesti aukonsulid

Pisut hiljem saabus laeva tervitama ka Eesti eelmine aukonsul saarel Veljo Pärli. Endine Rootsi sõjalaevastiku ohvitser Pärli ütles, et tal on väga hea meel näha Gotlandil Eesti lipu all seilavat ekspeditsioonilaeva.

Veljo Pärli ütles, et ta elab südamest kaasa Eesti ekspeditsioonile ning endise laevajuhina kahetseb vaid seda, et on liiga vana, et meeskonnaliikmeks kandideerida.